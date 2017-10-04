Габигол может покинуть "Бенфику" и вернуться в "Сантос"

Нападающий "Бенфики" Габриэл Барбоза может покинуть команду, утверждает Football Italia. По информации источника, 21-летний игрок, права на которого принадлежат "Интеру", недоволен своим положением в португальской команде и может досрочно вернуться в состав миланцев. Отмечается, что за ситуацией следит "Сантос", который намерен приобрести форварда.

Напомним, что Барбоза является воспитанником бразильского клуба. Летом 2016 года он перешел в "Интер" за 26 миллионов евро. В минувшее трансферное окно форвард был арендован на год "Бенфикой", за которую провел три матча и не отметился результативными действиями.