Габбьядини подписал контракт с "Саутгемптоном"

Нападающий сборной Италии Маноло Габбьядини под занавес трансферного окна сменил "Наполи" на "Саутгемптон". Как сообщает пресс-служба английского клуба, с 25-летним итальянцем был подписан контракт до 2021 года. В текущем сезоне Габбьялдини забил 5 голов в 19 матчах во всех турнирах.
- Я очень рад, - отметил Габбьядини. - Когда я был ребенком, одной из моих мечт было выступать в одной из крупнейших лиг в мире, поэтому теперь, когда это произошло, я не могу дождаться выхода на поле.
#SaintsFC is delighted to announce the signing of @Mgabbia23 on a four-and-a-half-year contract! #SaintGabbiadini https://t.co/4QuwxZQ0IK– Southampton FC (@SouthamptonFC) 31 января 2017 г.