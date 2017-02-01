Габбьядини подписал контракт с "Саутгемптоном"

Нападающий сборной Италии Маноло Габбьядини под занавес трансферного окна сменил "Наполи" на "Саутгемптон". Как сообщает пресс-служба английского клуба, с 25-летним итальянцем был подписан контракт до 2021 года. В текущем сезоне Габбьялдини забил 5 голов в 19 матчах во всех турнирах.

- Я очень рад, - отметил Габбьядини. - Когда я был ребенком, одной из моих мечт было выступать в одной из крупнейших лиг в мире, поэтому теперь, когда это произошло, я не могу дождаться выхода на поле.