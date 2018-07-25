"Фулхэм" подписал контракт с Шюррле

Нападающий Андре Шюррле продолжит карьеру в "Фулхэме", сообщает пресс-служба клуба. Форвард перешел в лондонский клуб из дортмундской "Боруссии", соглашение с ним рассчитано на 2 года. Играть он будет под номером 14.

В прошлом сезоне 27-летний нападающий провел 26 матчей и забил 3 гола в составе "Боруссии".

- Я очень рад оказаться здесь, с нетерпением жду начала тренировок. "Фулхэм" первым проявил интерес ко мне, я это очень ценю, и это была одна из причин, по которым я перешел сюда, - сказал Шюррле.

В своем Твиттере форвард добавил: "Рад быть игроком "Фулхэма". Вперед!"