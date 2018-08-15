"Фрозиноне" приобрел голландского полузащитника Влута

Голландский хавбек Рай Влут перешел в "Фрозиноне" на правах аренды, сообщает официальный сайт новичков серии А. Ранее он выступал за швейцарский "Кьяссо".
23-летний футболист в прошлом сезоне выступал в чемпионате Голландии за "Бреду". В 34 матчах он забил пять мячей.
✍️ @RaiVloet è un calciatore giallazzurro! 🤝#welcomevloet pic.twitter.com/jIXFXOZplr– Frosinone Calcio (@Frosinone1928) 15 августа 2018 г.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2018-2019/