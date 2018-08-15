"Фрозиноне" приобрел голландского полузащитника Влута

Голландский хавбек Рай Влут перешел в "Фрозиноне" на правах аренды, сообщает официальный сайт новичков серии А. Ранее он выступал за швейцарский "Кьяссо".

23-летний футболист в прошлом сезоне выступал в чемпионате Голландии за "Бреду". В 34 матчах он забил пять мячей.