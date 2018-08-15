21:23 | Футбол — Трансферы

"Фрозиноне" приобрел голландского полузащитника Влута


Голландский хавбек Рай Влут перешел в "Фрозиноне" на правах аренды, сообщает официальный сайт новичков серии А. Ранее он выступал за швейцарский "Кьяссо".

23-летний футболист в прошлом сезоне выступал в чемпионате Голландии за "Бреду". В 34 матчах он забил пять мячей.

 

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2018-2019/

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