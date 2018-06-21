Фред - о переходе в "МЮ": "Рад стать частью самого большого клуба в мире"

Бразильский полузащитник Фред, который сегодня официально присоединился к "Манчестер Юнайтед", признался, что считает "красных дьяволов" удивительной командой.

- "МЮ" - самый большой клуб в мире, я рад стать его частью. Не могу дождаться встречи со своими новыми партнерами по команде. Я также хочу поблагодарить своих бывших одноклубников из "Шахтера" за все, что они для меня сделали.

В минувшем сезоне 25-летний бразилец принял участие в 26 матчах украинского чемпионата, забил три гола и отдал пять результативных передач.