Французские клубы летом потратили 697 миллионов евро

Профессиональная футбольная лига Франции подвела итоги завершившегося трансферного окна. Как сообщает пресс-служба лиги, клубы лиги 1 и лиги 2 потратили 697 миллионов евро ​​на приобретение новичков, что в четыре раза больше, чем год назад.

Примечателен тот факт, что практически треть от этой суммы потратил "ПСЖ" - 235 миллионов евро. Второе и третье место в списке самых тратящих клубов заняли "Монако" и "Лилль" соответственно - 98,3 и 70,4.

Также отмечается, что на продаже игроков французские клубы получили 619 миллионов евро. Лидером по этому показателю является "Монако", который заработал 176,9 миллиона евро. Второе и третье место заняли "Лион"​ и "ПСЖ" - 179,1 и 66,2 миллиона евро соответственно.