18:38 | ФУТБОЛ — Трансферы

Форвард "Тосно" не поедет на просмотр в ЦСКА

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Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил "СЭ", что нападающий Евгений Марков не поедет на просмотр в ЦСКА. В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел за ленинградцев 18 матчей и забил восемь голов.

– Мы в принципе не хотели его отпускать на просмотр. но нужно было узнать позицию самого игрока, – сказал Матюшенко. – Я поговорил с Марковым до Нового года. Решили, что он остается у нас как минимум на полгода. Поможет нашей команде и еще ярче засветится, я надеюсь. Пусть его смотрят в "Тосно", чем куда-то ехать на просмотр.

– А ЦСКА приглашал его на сборы?

– Да. Пока только на просмотр. Речь о каком-то контракте пока не шло. Но у Евгения тоже особого желания ехать на просмотр не возникло. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы REN-TV

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