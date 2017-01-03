Форвард "Тосно" не поедет на просмотр в ЦСКА

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко сообщил "СЭ", что нападающий Евгений Марков не поедет на просмотр в ЦСКА. В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел за ленинградцев 18 матчей и забил восемь голов.

– Мы в принципе не хотели его отпускать на просмотр. но нужно было узнать позицию самого игрока, – сказал Матюшенко. – Я поговорил с Марковым до Нового года. Решили, что он остается у нас как минимум на полгода. Поможет нашей команде и еще ярче засветится, я надеюсь. Пусть его смотрят в "Тосно", чем куда-то ехать на просмотр.

– А ЦСКА приглашал его на сборы?

– Да. Пока только на просмотр. Речь о каком-то контракте пока не шло. Но у Евгения тоже особого желания ехать на просмотр не возникло. (Виталий АЙРАПЕТОВ)