Форвард сборной Перу да Силва продолжит карьеру в Мексике

Нападающий Бето да Силва перебрался из "Гремиу" в "Тигрес". Мексиканский клуб арендовал 21-летнего перуанца, который только в начале августа перебрался в Бразилию из Аргентины.
В текущем сезоне да Силва сыграл в 5 матчах во всех турнирах. Также на его счету 6 матчей и 1 гол в составе сборной Перу. Тем не менее, в заявку на чемпионат мира-2018 он не попал.
Bienvenido @betoto1996 a la familia de @TigresOficial. #SomosIncomparables pic.twitter.com/9mF4pG3w24– Club Tigres Oficial (@TigresOficial) 5 сентября 2018 г.