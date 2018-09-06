Форвард сборной Перу да Силва продолжит карьеру в Мексике

Нападающий Бето да Силва перебрался из "Гремиу" в "Тигрес". Мексиканский клуб арендовал 21-летнего перуанца, который только в начале августа перебрался в Бразилию из Аргентины.

В текущем сезоне да Силва сыграл в 5 матчах во всех турнирах. Также на его счету 6 матчей и 1 гол в составе сборной Перу. Тем не менее, в заявку на чемпионат мира-2018 он не попал.