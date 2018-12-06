Форвард сборной Бразилии Габриэл Барбоза возвращается в "Интер"

Нападающий "Интера" Габриэл Барбоза, который на правах аренды выступал в текущем сезоне в "Сантосе", заявил, что счастлив вернуться в итальянскую команду. 22-летнему форварду сборной Бразилии приятен интерес со стороны английских клубов.

Аренда Барбозы в "Сантосе" закончивается в конце 2018 года, форвард возвращается в "Интер".

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны клубов из чемпионата Англии.

– Горжусь, что мной интересуются различные английские клубы, – приводит слова Барбозы Football Italia. – Сейчас я счастлив быть игроком "Интера", но мне нравятся все эти слухи. При это мне хочется быть просто счастливым и играть в футбол, независимо от того, где я продолжу карьеру.

В текущем сезоне Барбоза сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забил 22 гола и отдал одну голевую передачу. 22-летний нападающий провел четыре игры за сборную Бразилии и отличился двумя мячами.

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