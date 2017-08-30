Форвард, которым интересовался "Зенит", перешел в "Байер"

Нападающий "Ривер Плейт" Лукас Аларио стал игроком "Байера". Футболист уже прошел медобследование для новой команды, а также выбрал номер 13 в качестве игрового на стартовавший сезон. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что аргентинец находился в сфере интересов "Зенита". В сезоне-2016/17 24-летний игрок провел на клубном уровне 29 матчей, забив 13 голов и пять раз ассистировав партнерам.