Форвард, которым интересовался "Зенит", перешел в "Байер"

Нападающий "Ривер Плейт" Лукас Аларио стал игроком "Байера". Футболист уже прошел медобследование для новой команды, а также выбрал номер 13 в качестве игрового на стартовавший сезон. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что аргентинец находился в сфере интересов "Зенита". В сезоне-2016/17 24-летний игрок провел на клубном уровне 29 матчей, забив 13 голов и пять раз ассистировав партнерам.
River Plate's striker Lucas Alario posing with a Bayer Leverkusen jersey. pic.twitter.com/Q5VzSbNStB– Home Bayern (@HomeBayern___) 30 августа 2017 г.