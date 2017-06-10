"Фиорентина" готова приобрести форварда "Реала" за 6 миллионов евро

Нападающий "Реала" Мариано может перейти в "Фиорентину", информирует сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Согласно источнику, сумма трансфера может составить 6 миллионов евро. В данный момент стороны согласуют контракт футболиста, в котором будет прописан пункт о праве первоочередного выкупа мадридцами своего воспитанника.

Ранее сообщалось, что 23-летний форвард интересен "Бетису". В минувшем сезоне Мариано провел в трех турнирах 14 матчей (303 минуты), забив 5 голов и оформив одну результативную передачу