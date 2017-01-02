17:01 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Фиорентина" дала Калиничу 15 дней на переговоры с "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

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"Фиорентина" разрешила нападающему сборной Хорватии Николе Калиничу начать переговоры с китайским клубом "Тяньцзинь Цюаньцзянь", сообщает Football Italia. Однако руководство клуба установило срок в 15 дней, так как планирует подыскать форварду замену.

Ранее сообщалось, что "Тяньцзинь" готов предложить за 28-летнего футболиста 50 миллионов евро. Китайский клуб намерен любой ценой приобрести Калинича и в ближайшее время отправит в Италию свою делегацию для переговоров. За "Фиорентину" хорват выступает с 2015 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей за клуб и сборную, в которых забил 13 мячей.

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Материалы REN-TV

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