"Фенербахче" предложил "Спартаку" обменять Эменике на Попова

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов по-прежнему входит в сферу интересов "Фенербахче". Согласно AMK Spor, турецкий клуб предлагает за 29-летнего болгарина нападающего Эммануэла Эменике.
Этой зимой стамбульцы не смогли договориться с красно-белыми по трансферу болгарского хавбека. Ранее сообщалось, что нигерийский форвард со следующего сезона вновь хочет выступать в чемпионате России.
Напомним, что за "Спартак" Эменике выступал в период с 2011 по 2013 год. В составе красно-белых африканец провел 42 матча, в которых забил 21 гол.
sv55
когда Эменике растерял физическую форму, его обратно предлагают нам, нах он нам нужен, да еще в обмен на Попова, с дуба рухнули Фенеры....
13:20
shpasic
только ему не 29, а 39)) почти ровесник Думбии))
12:44
баламошка
Куда нам напов то столько? Пусть Эменике продадут кому-нибудь другому, а Попова купят у нас со скидкой за 50 млн. евро.
11:36
Джин_SM(v3)
отмороженные турки
11:32