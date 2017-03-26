"Фенербахче" предложил "Спартаку" обменять Эменике на Попова

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов по-прежнему входит в сферу интересов "Фенербахче". Согласно AMK Spor, турецкий клуб предлагает за 29-летнего болгарина нападающего Эммануэла Эменике.

Этой зимой стамбульцы не смогли договориться с красно-белыми по трансферу болгарского хавбека. Ранее сообщалось, что нигерийский форвард со следующего сезона вновь хочет выступать в чемпионате России.

Напомним, что за "Спартак" Эменике выступал в период с 2011 по 2013 год. В составе красно-белых африканец провел 42 матча, в которых забил 21 гол.