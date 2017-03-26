11:27 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Фенербахче" предложил "Спартаку" обменять Эменике на Попова

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Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов по-прежнему входит в сферу интересов "Фенербахче". Согласно AMK Spor, турецкий клуб предлагает за 29-летнего болгарина нападающего Эммануэла Эменике.

Этой зимой стамбульцы не смогли договориться с красно-белыми по трансферу болгарского хавбека. Ранее сообщалось, что нигерийский форвард со следующего сезона вновь хочет выступать в чемпионате России.

Напомним, что за "Спартак" Эменике выступал в период с 2011 по 2013 год. В составе красно-белых африканец провел 42 матча, в которых забил 21 гол.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (4)
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sv55

когда Эменике растерял физическую форму, его обратно предлагают нам, нах он нам нужен, да еще в обмен на Попова, с дуба рухнули Фенеры....

13:20

shpasic

только ему не 29, а 39)) почти ровесник Думбии))

12:44

баламошка

Куда нам напов то столько? Пусть Эменике продадут кому-нибудь другому, а Попова купят у нас со скидкой за 50 млн. евро.

11:36

Джин_SM(v3)

отмороженные турки

11:32

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