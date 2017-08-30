"Фенербахче" хочет приобрести Феллаини

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини может перейти в "Фенербахче", сообщает The Sun. 29-летний футболист хочет покинуть команду, поскольку будет получать меньше игрового времени после покупки Неманьи Матича. Тем не менее, отмечается, что турецкий клуб сможет подписать бельгийца только следующим летом.

Ранее сообщалось, что хавбек входит в сферу интересов "Галатасарая", однако главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью заявил, что "львам" будет проще подписать его, чем бельгийца.

В прошлом сезоне Феллаини на клубном уровне во всех турнирах провел 47 игр, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.