"Фенербахче" договорился с "Лионом" по трансферу Вальбуэна

"Фенербахче" на своем официальном сайте подтвердил договоренность с "Лионом" о трансфере полузащитника Матье Вальбуэна. Ранее футболист опубликовал фотографию из аэропорта перед посадкой в Стамбул.

Последние полтора года Вальбуэна провел в "Лионе" после ухода из "Динамо", сыграл в 76 матчах, забил 12 мячей и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.