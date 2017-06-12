"Фенербахче" договорился с "Лионом" по трансферу Вальбуэна

"Фенербахче" на своем официальном сайте подтвердил договоренность с "Лионом" о трансфере полузащитника Матье Вальбуэна. Ранее футболист опубликовал фотографию из аэропорта перед посадкой в Стамбул.
Последние полтора года Вальбуэна провел в "Лионе" после ухода из "Динамо", сыграл в 76 матчах, забил 12 мячей и отдал 14 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 3 миллиона евро.
MATHIEU VALBUENA İLE PRENSİPTE ANLAŞMA SAĞLANDI | https://t.co/ev2HmCDfea pic.twitter.com/YIeOjHBOF5– Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 12 июня 2017 г.