Феллаини отказался продлевать контракт с "Манчестер Юнайтед" и может уехать в Китай

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини принял решение продолжить карьеру в другом клубе, сообщает Daily Express. Отмечается, что бельгиец отказался подписывать новое соглашение с командой.

Его не устроили условия, предложенные "Юнайтед", и уже в январе он начнет переговоры с заинтересовавшимися его кандидатурой клубами. Ранее отмечалось, что Феллаини может продолжить карьеру в Китае.

Напомним, что 30-летний футболист перешел в "МЮ" из "Эвертона" в 2013 голу. В этом сезоне он принял участие лишь в 9 матчах чемпионата Англии, в которых отметился тремя голами.