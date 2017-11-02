Нападающий "Лиона" Набиль Фекир попал в сферу интересов "Барселоны". Как сообщает Marca, скауты каталонского клуба впечатлены результативным началом сезона в исполнении 24-летнего форварда, который в лиге 1 в нынешнем сезоне провел 10 матчей, забив девять мячей.

По данным источника, за матчами в исполнении Фекира будет следить лично спортивный директор "Барселоны" Роберт Фернандес, который рассматривает возможность покупки игрока.