Федор Смолов: "Слышал об интересе "Бешикташа", но не все зависит от меня"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов рассказал, что слышал об интересе к нему со стороны "Бешикташа". Он также добавил, что для этого должен получить соглашение клуба.

– У меня есть действующий контракт с "Краснодаром". Я слышал об интересе "Бешикташа", – приводит GoalBien слова Смолова. – Однако я не единственный, от кого зависит судьба трансфера. Для этого клуб должен дать разрешение.

Напомним, что "Бешикташ" также интересовался форвардом сборной России еще в летнее трансферное окно. Ранее стало известно, что Смолов также может перейти в "Зенит".

В текущем сезоне 27-летний россиянин провел 15 матчей во всех клубных турнирах, забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.