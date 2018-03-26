Федор Смолов: "Не рассматриваю ЧМ-2018 как площадку для своего стартапа"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов в интервью MAXIM Online отметил, что российскими игроками могут заинтересоваться в Европе в случае успеха сборной России на чемпионате мира-2018. Вместе с тем, форвард не рассматривает турнир как площадку для перехода в другой клуб.

- Идеальный старт в Европу – как у Андрея Аршавина: он отжег на Евро-2008 и попал в "Арсенал". Теперь ты должен выстрелить на домашнем чемпионате мира.

- Было бы супер, конечно. Я ведь как мечтой загорелся? В шесть лет подошел к телевизору, а там играл "Милан" в Лиге чемпионов. У всех были черные и белые бутсы, только у Джорд­жа Веа – красные. Я тогда сказал: "Вот он и будет моим любимым футболистом". Играть в Италии – это очень круто. Но я не рассматриваю чемпионат мира как площадку для своего стартапа. Хотя если сборная России выступит удачно, то нашими игроками снова заинтересуются в Европе. Сейчас клубы уровня Лиги чемпионов не горят желанием нас брать. Я с этим столкнулся в трансферное окно. Предложения были, но только в аренду с правом выкупа. Если все хорошо – тебя оставят. Никто не хочет повторения историй с Жирковым, Билялетдиновым, Аршавиным... На Западе считают, что у нас другой менталитет, мы не знаем язык, все закрытые, хмурые. А если не ставят в состав, то мы можем нахамить тренеру, поругаться с партнерами, нарушить спортивный режим. Обычное дело, когда тренер на просмотре говорит: "Я не хочу видеть русского в своей команде. Не берите его".

- Было такое, когда играл в Нидерландах?

- Я вписался легко, так как знал английский, и в "Фейеноорде" была молодая команда, мои ровесники. Общаюсь с парнями до сих пор.