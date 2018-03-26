Федор Смолов: "Не готов предать мечту о сильном европейском чемпионате ради денег"

Нападающий "Краснодара" Федор Смолов отметил, что не согласился на переход в китайский чемпионат из-за своей мечты о выступлении в сильной европейской лиге. Ранее "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предлагал форварду контракт с зарплатой в 10 миллионов евро.

- Я знаю, что все уехавшие туда футболисты страдают и хотят сбежать, - приводит MAXIM Online слова Смолова. - Это совершенно другая планета. Там никто не говорит по-анг­лийски. Ты живешь в вакууме. И если б я уехал в Китай, то отказался бы от цели – попробовать себя в сильном европейском чемпионате. Предать мечту ради денег? Я не готов.