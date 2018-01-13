00:12 | Футбол — Трансферы

Фаустино Асприлья: "Сейчас я стоил бы 200 миллионов евро"

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Бывший нападающий "Пармы" Фаустино Асприлья отметил, что мог бы сейчас стоить столько, сколько Неймар. По словам футболиста, за него тогда предлагали 20 миллонов евро.

- Я стоил бы как Неймар. 200 миллонов евро - это точно, - приводит Football Italia слова Асприльи. - Когда играл за "Парму", "Милан" предлагал за меня 20 миллионов. Но тогда клуб отказался.

Напомним, Асприлья два года отыграл за "Ньюкасл", еще год - за "Парму". Карьеру завершил в 2004 году. В составе сборной Колумбии провел 57 матчей.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Семь ветров

Будь у Асприльи паспорт российский - стоил бы 1 млрд евро, или чуть больше, спасибо фурсенке

01:24

Thergothon

Очень скромно. Бери больше. Статистика ведь у тебя явно круче.

00:59

Panuchi

а где зм?

00:21