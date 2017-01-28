17:16 | ФУТБОЛ — Трансферы

Фарфан намекнул на переход в "Локомотив" постером фильма

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Нападающий Джефферсон Фарфан намекнул на свой переход в "Локомотив" на своей странице в Instagram. 32-летний перуанец разместил фотографию постера фильма "Railway Man", который переводится как "Железнодорожник".

"Хороший фильм, мне нравится", – написал Фарфан.

Ранее "СЭ" сообщал, что Фарфан близок к переходу в "Локомотив".

 

Buena película , en verdad me gustó. Nice movie, i really like it.....#railwayman

Фото опубликовано Jefferson Farfan🇵🇪 (@jefferson_farfan_oficial) Янв 28 2017 в 2:53 PST

 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Jean4

Когда-то был неплох, но это было в те времена, когда Палыч еще не выжил из ума и Локо боролся за золото.

18:28

Vedi

Пенсионер , который уже давно в песках забыл про футбол . Видно в Локо плохи дела раз уже из Эмиратов набор идёт .

18:22

KuziakaPm

Кто это?

18:19

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