Фарфан намекнул на переход в "Локомотив" постером фильма

Нападающий Джефферсон Фарфан намекнул на свой переход в "Локомотив" на своей странице в Instagram. 32-летний перуанец разместил фотографию постера фильма "Railway Man", который переводится как "Железнодорожник".

"Хороший фильм, мне нравится", – написал Фарфан.

Ранее "СЭ" сообщал, что Фарфан близок к переходу в "Локомотив".