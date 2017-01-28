Фарфан намекнул на переход в "Локомотив" постером фильма

Нападающий Джефферсон Фарфан намекнул на свой переход в "Локомотив" на своей странице в Instagram. 32-летний перуанец разместил фотографию постера фильма "Railway Man", который переводится как "Железнодорожник".
"Хороший фильм, мне нравится", – написал Фарфан.
Ранее "СЭ" сообщал, что Фарфан близок к переходу в "Локомотив".
Jean4
Когда-то был неплох, но это было в те времена, когда Палыч еще не выжил из ума и Локо боролся за золото.
18:28
Vedi
Пенсионер , который уже давно в песках забыл про футбол . Видно в Локо плохи дела раз уже из Эмиратов набор идёт .
18:22
KuziakaPm
Кто это?
18:19