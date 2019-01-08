Фабрегас согласовал трехлетний контракт с "Монако". "Челси" не отпускает испанца

Полузащитник "Челси" Франсеск Фабрегас согласовал трехлетний контракт с "Монако"​, но "аристократы" не отпустят 31-летнего испанского хавбека пока не найдут ему замену, сообщает Sky Sports.

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Контракт полузащитника с лондонской командой истекает 30 июня 2019 года. По оценке портала transfermarkt.de, трансферная стоимость Фабрегаса составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне 31-летний хавбек сыграл в 16 матчах за "Челси", забил один гол и отдал две голевые передачи.

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