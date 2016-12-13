Фабрегас отказался от перехода в Китай, где ему предлагали зарплату в 31 миллион евро

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас отклонил предложение китайского клуба, утверждает Marca. Один из клубов высшего дивизиона Китая предлагал 29-летнему испанцу контракт с зарплатой в 31 миллионов евро за сезон, но футболист хочет играть в более конкурентоспособной лиге. Тем не менее, в текущем сезоне Фабрегас всего 9 раз выходил на поле, забив 2 гола и сделав 3 голевые передачи, поэтому зимой может задумать о смене клубной прописки ради игровой практики. Напомним, ранее СМИ писали об интересе к игроку также со стороны клубов из Италии.