Фабиу Коэнтрау вернулся в родной "Риу Ави" из "Реала"

Защитник Фабиу Коэнтрау перешел из "Реала" в "Риу Ави". 30-летний португалец вернулся в родной клуб, в котором начал профессиональную карьеру в 2005 году. В 2007 году он перешел в "Бенфику", впоследствии выступал также в "Насьонале" и "Сарагосе". В 2011 году "Реал" приобрел Фабиу Коэнтрау за 30 миллионов евро. Впоследствии футболист выступал на правах аренды в "Монако" и "Спортинге".
В сезоне-2017/18 Коэнтрау провел 44 матча и забил 1 гол в составе "Спортинга" во всех турнирах.
Guess who's back! 😏 @Fabio_Coentrao está de volta!!– Rio Ave FC (@RioAve_FC) 31 августа 2018 г.
Bem-vindo Coentrão! 💪 #embarquerumoavitoria #muitonossosemigual pic.twitter.com/kJoE2FBbTq
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