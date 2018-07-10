Фабио Капелло: "Не думал, что "Ювентус" сможет заполучить Роналду"

Бывший главный тренер "Реала" Фабио Капелло признался, что не верил в переход нападающего Криштиану Роналду в "Ювентус". Сегодня 33-летний португалец стал игроком туринского клуба.

- Приезд Криштиану очень важен для всего итальянского футбола, - сказал Капелло в интервью Sky Sport Italia. - Это отличная инвестиция, ведь Роналду является машиной для зарабатывания денег, поэтому его переход принесет определенный доход "Ювентусу". Не думал, что они смогут его заполучить, поскольку мне рассказывали разное... Но, возможно, все это было частью испанского плана.

Капелло также отметил, что переезд Роналду в Италию, скорее всего, приведет к тому, что Игуаин покинет "Ювентус".

- Думаю, что Игуаин уйдет. Вероятно, он направится в "Челси", где Маурицио Сарри будет ждать его с распростертыми объятиями, - сказал Капелло.

Роналду выступал за "Реал" с 2009 года. За это время он стал обладателем 15 трофеев, включая четыре кубка Лиги чемпионов. В сезоне-2017/18 он провел 42 игры во всех турнирах на клубном уровне, забив 42 гола. Кроме того, на счету португальца пять "Золотых мячей", из которых четыре он получил в составе "Реала".