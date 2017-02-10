Фабио Каннаваро: "Настаиваю на переходе Калинича в "Тяньцзинь Цюаньцзянь"

Главный тренер "Тяньцзинь Цюаньцзянь" Фабио Каннаваро отметил, что по-прежнему хочет видеть в рядах своих подопечных нападающего "Фиорентины" Николу Калинича. Ранее сообщалось, что итальянский клуб принял предложение китайского в размере 38 миллионов евро. Трансфер должен состояться до конца месяца. Сам Калинич будет зарабатывать в Китае 12 миллионов в год.

– Калинич? Не буду скрывать, что этот игрок – моя главная цель, – цитирует Tuttosport Каннаваро. – Тем не менее, по многим причинам сделку заключить пока не удается. У нас остается еще некоторое время до закрытия трансферного окна.

Напомним, ранее сообщалось, что нападающий отклонял предложение "Тяньцзинь Цюаньцзянь", в котором выступает экс-хавбек "Зенита" Аксель Витсель.