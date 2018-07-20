Фабинью: "Постараюсь уговорить Мбаппе перейти в "Ливерпуль"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабинью заявил, что постарается убедить своего бывшего одноклубника по "Монако" Кильяна Мбаппе присоединиться к мерсисайдцам.

- Кильян сказал, что в новом сезоне будет выступать за "ПСЖ", - цитирует Фабинью The Guardian. - Я постараюсь убедить его переехать в "Ливерпуль". Он поздравил меня с переходом в эту команду, а я обязательно поздравлю его с победой на чемпионате мира. Это феноменальный игрок!

Фабинью перешел в "Ливерпуль" 28 мая 2018 года. Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2017 года.