Езил покинет "Арсенал"? Отвечает агент игрока

Агент полузащитника "Арсенала" Месута Езила Эркут Согут рассказал, что его клиент не планирует покидать лондонскую команду и готов отработать до конца свой контракт, который действует до 2021 года.

Напомним, что ранее появлялась информация о возможном уходе 30-летнего немецкого хавбека, поскольку его уровень игры разочаровывать тренерский штаб "Арсенала".

– Чувствую, что важно сделать определенную ясность по ситуации с Езилом, чтобы мы могли покончить с этим и сосредоточиться на футболе, – приводит слова Согута Goal. – Месут подписал новый контракт в январе прошлого года, потому что он видел свое будущее в "Арсенале", и в его сознании ничего не изменилось. Он хочет остаться на срок действия этого контракта и, возможно, даже дольше.

Езил на 100 процентов привержен лондонской команду. Он любит клуб, разделяет его ценности и не хочет быть нигде. Немец очень серьезно относится к своим обязанностям, в том числе к тому, чтобы быть выбранным в качестве одного из капитанов в этом сезоне, и имеет прекрасные отношения со своими товарищами по команде, сотрудниками и фанатами.

В текущем сезоне Езил сыграл в 16 матчах за "Арсенал", забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

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