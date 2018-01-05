Эвра ведет переговоры с "Галатасараем"

Бывший защитник "Марселя" Патрис Эвра сегодня прибыл в Стамбул, чтобы провести переговоры с "Галатасараем", сообщает A Spor. Ожидается, что стороны подпишут контракт до конца сезона. 36-летний француз получит около 1,25 миллиона евро за несколько месяцев контракта.

Напомним, что Эвра со скандалом покинул "Марсель" из-за инцидента перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы против "Витории Гимарайнш" (0:1). Поклонник французского клуба оскорбил футболиста, после чего игрок подбежал к нему и нанес удар ногой по лицу. УЕФА отстранил Эвра от участия в еврокубках до 30 июня 2018 года, а провансальцы расторгли контракт с игроком.

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