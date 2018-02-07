Эвра официально стал игроком "Вест Хэма"

"Вест Хэм" на своем официальном сайте объявил о заключении краткосрочного контракта с защитником Патрисом Эвра. Ранее 36-летний футболист выступал за "Монако", "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Марсель".

– Рад стать "Молотом", вернуться в премьер-лигу, – цитирует сайт "Вест Хэма" Эвра. – Мне нравится эта игра! Я благодарен клубу за возможность вернуться, и выполнять свою работу. Я просто счастлив быть здесь.

Напомним, что Эвра стал свободным агентом из-за инцидента перед матчем четвертого тура группового этапа Лиги Европы "Марсель" – "Витория Гимарайнш" (0:1). Поклонник французского клуба оскорбил футболиста, после чего получил удар ногой по лицу. УЕФА отстранил Эвра от участия в еврокубках до 30 июня 2018 года, а "Марсель" расторг контракт с игроком.