Защитник "Ювентуса" Патрис Эвра может вернуться в "Манчестер Юнайтед", сообщает Sky Sports. Цвета 20-кратных чемпионов Англии француз защищал с 2006 по 2014 год и провел за них в общей сложности 379 матчей во всех турнирах. К "Юве" он присоединился в позапрошлом сезоне.

Новость не осталась незамеченной для бывшего партнера Эвра по обороне в "МЮ" Рио Фердинанда.

"Я слышал, ты возвращаешься домой? Ответь!" - написал Фердинанд в своем твиттере.

Француз не ответил ему напрямую, однако написал на своей странице в Instagram загадочное сообщение: "Только моя обезьяна знает, что произойдет дальше! Обожаю эту игру! Ха-ха-ха".