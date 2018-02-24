Евгений Савин: "Слуцкий уже подписал контракт с голландским клубом"

Экс-игрок "Крыльев Советов" Евгений Савин сообщил, что экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий летом возглавит один из голландских клубов. По его мнению, этой командой станет "Витесс". Ранее "СЭ" сообщал, что российский специалист возглавит "Твенте".

- Недавно мы встретились на съемочной площадке КВН с Леонидом Слуцким, - заявил Савин. - Наверное, вы уже видели его очередное выступление. Леонид Викторович в свойственной ему самоироничной манере пошутил над своей работой в "Халл Сити". "Куда я полез?!", – вопрошает Слуцкий. Все это, конечно, забавно, но вот "вылезать" из Европы Леонид Викторович не собирается.

Именно на съемках он рассказал мне топовый инсайд: он уже подписал контракт с одним из голландских клубов и с лета приступит к работе в Нидерландах. Раскрывать подробности Слуцкий не стал, но отметил, что это не самый большой клуб из Эредивизи. Судя по тому, что всю зиму слухи сватали российского тренера в "Витесс", который по всем параметрам подходит под описания Леонида Викторовича, он переезжает именно туда.

На домашнем чемпионате мира мы будем работать со Слуцким в эфире Первого канала. И сразу после этого Леонид Викторович вернется к своему любимому делу. Удачи ему в новом клубе! А мы благодаря Слуцкому будем открывать для себя новую европейскую лигу.

Напомним, Слуцкий в текущем сезоне работал в английском "Халл Сити", покинув пост главного тренера команды в начале декабря. При нем "тигры" набрали 19 очков в 20 турах чемпионшипа и занимали 20-е место в турнирной таблице.