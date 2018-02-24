02:30 | Футбол — Трансферы

Евгений Савин: "Слуцкий уже подписал контракт с голландским клубом"

6

Экс-игрок "Крыльев Советов" Евгений Савин сообщил, что экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий летом возглавит один из голландских клубов. По его мнению, этой командой станет "Витесс". Ранее "СЭ" сообщал, что российский специалист возглавит "Твенте".

 
Леонид СЛУЦКИЙ.Слуцкий летом может возглавить "Твенте"

- Недавно мы встретились на съемочной площадке КВН с Леонидом Слуцким, - заявил Савин. - Наверное, вы уже видели его очередное выступление. Леонид Викторович в свойственной ему самоироничной манере пошутил над своей работой в "Халл Сити". "Куда я полез?!", – вопрошает Слуцкий. Все это, конечно, забавно, но вот "вылезать" из Европы Леонид Викторович не собирается.

Именно на съемках он рассказал мне топовый инсайд: он уже подписал контракт с одним из голландских клубов и с лета приступит к работе в Нидерландах. Раскрывать подробности Слуцкий не стал, но отметил, что это не самый большой клуб из Эредивизи. Судя по тому, что всю зиму слухи сватали российского тренера в "Витесс", который по всем параметрам подходит под описания Леонида Викторовича, он переезжает именно туда.

На домашнем чемпионате мира мы будем работать со Слуцким в эфире Первого канала. И сразу после этого Леонид Викторович вернется к своему любимому делу. Удачи ему в новом клубе! А мы благодаря Слуцкому будем открывать для себя новую европейскую лигу.

Напомним, Слуцкий в текущем сезоне работал в английском "Халл Сити", покинув пост главного тренера команды в начале декабря. При нем "тигры" набрали 19 очков в 20 турах чемпионшипа и занимали 20-е место в турнирной таблице.

Дополнительная информация

https://www.букмекеры.рф/sport-prognoz/83970-%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8B.html

6
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
Войти, чтобы оставить комментарий

Ботаникум

Голландский футбол получает своего первого ПЕРЕЛЁТНОГО "ки-ви-на"!

13:08

клад555

Митяй Антибомж себя оплакивай

06:23

AnatolyNZ

Теперь он изучает голландский язык? ПИАРЩИК. Скоро его в России забудут.Он о себе постоянно старается напоминать,к чему бы это?

03:21

rashlim

Куда ты опять лезешь?

03:12

Митяй Антибомж

Вы же в Твенте его вроде как сватали? А теперь уже Витесс. Какой клуб оплакивать то?

02:46

Митяй Антибомж

Недавно мы встретились на съемочной площадке КВН с Леонидом Слуцким********** Бгг ))

02:43

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!