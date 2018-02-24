Евгений Савин: "Слуцкий уже подписал контракт с голландским клубом"

Экс-игрок "Крыльев Советов" Евгений Савин сообщил, что экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий летом возглавит один из голландских клубов. По его мнению, этой командой станет "Витесс". Ранее "СЭ" сообщал, что российский специалист возглавит "Твенте".
- Недавно мы встретились на съемочной площадке КВН с Леонидом Слуцким, - заявил Савин. - Наверное, вы уже видели его очередное выступление. Леонид Викторович в свойственной ему самоироничной манере пошутил над своей работой в "Халл Сити". "Куда я полез?!", – вопрошает Слуцкий. Все это, конечно, забавно, но вот "вылезать" из Европы Леонид Викторович не собирается.
Именно на съемках он рассказал мне топовый инсайд: он уже подписал контракт с одним из голландских клубов и с лета приступит к работе в Нидерландах. Раскрывать подробности Слуцкий не стал, но отметил, что это не самый большой клуб из Эредивизи. Судя по тому, что всю зиму слухи сватали российского тренера в "Витесс", который по всем параметрам подходит под описания Леонида Викторовича, он переезжает именно туда.
На домашнем чемпионате мира мы будем работать со Слуцким в эфире Первого канала. И сразу после этого Леонид Викторович вернется к своему любимому делу. Удачи ему в новом клубе! А мы благодаря Слуцкому будем открывать для себя новую европейскую лигу.
Напомним, Слуцкий в текущем сезоне работал в английском "Халл Сити", покинув пост главного тренера команды в начале декабря. При нем "тигры" набрали 19 очков в 20 турах чемпионшипа и занимали 20-е место в турнирной таблице.
Дополнительная информация
https://www.букмекеры.рф/sport-prognoz/83970-%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82-%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%8B.html
Ботаникум
Голландский футбол получает своего первого ПЕРЕЛЁТНОГО "ки-ви-на"!
13:08
клад555
Митяй Антибомж себя оплакивай
06:23
AnatolyNZ
Теперь он изучает голландский язык? ПИАРЩИК. Скоро его в России забудут.Он о себе постоянно старается напоминать,к чему бы это?
03:21
rashlim
Куда ты опять лезешь?
03:12
Митяй Антибомж
Вы же в Твенте его вроде как сватали? А теперь уже Витесс. Какой клуб оплакивать то?
02:46
Митяй Антибомж
Недавно мы встретились на съемочной площадке КВН с Леонидом Слуцким********** Бгг ))
02:43