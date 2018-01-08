Евгений Кафельников: "Продать Зе Луиша за 20 и купить Головина или Миранчука за 10"

Бывшая первая ракетка мира и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников отметил, что красно-белым необходимо продать нападающего Зе Луиша. Ранее сообщалось, что "Брайтон" готов заплатить за форварда 20 миллионов фунтов стерлингов.
"Если бы Арнольдович спросил меня, что делать, я бы ответил так: продать Зе Луиша за 20 миллионов и купить вместо него Головина или Миранчука за 10. И волки сыты, и овцы целы", - написал Кафельников в Твиттере.
Если бы Арнольдович спросил меня что делать,я бы ответил так..; продать Зе Луиша за 20🍋,и купить вместо него Головина или Миранчука за 10🍋. И волки сыти-и овцы целы👊– Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 7 января 2018 г.
yspesh4
И да, грамматика у него - вещь. Оппозиционер, чё.
11:53
yspesh4
Опять Кафель нажрался.
11:48
Spezeffekt
в фифе то они наверно так и стоят)) оттуда и понты ?))
11:35
шмейхель
Наркоша совсем обнюханный что ли??
11:25
Thergothon
Какой великий агент пропадает.
11:13
Panuchi
но арнольдыч не спросит))
10:20
Бней Иегуда
Он один сильнее двух.)) Нафиг не нужны и за бесплатно.))
10:03
Askido
Вот дэбил неадекватный, Зэ Луиша за 20 никто не купит, красная цена 5 лямов, ну а Миранчука за 10 локо не продаст, даже Антона
09:55
Илья Дьяконов
"главный эксперт" да тренеруй ты уже теннис, хрюндель хренов!
09:23
Бу-га-га!
Ещё и на мозги останется.
07:45
чарочка
Лучше купить роналду и месси по 1 млн
06:42
AlCapone
Жень, вот купи себе игру FIFA и покупай и продавай кого хочешь
06:09
Андрей Краснодарский
Это у Кафельникова после новогодний абстинентный синдром?
05:00
БАБ
ПО поводу Головина, Женя ты загнул, у Гинера не забудь спросить про 10 лямов. Да и Миранчука Семин не отпустит на свиноферму работать
04:28
Очень плохой мальчик
Гениально!
04:12