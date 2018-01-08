03:30 | Футбол — Трансферы

Евгений Кафельников: "Продать Зе Луиша за 20 и купить Головина или Миранчука за 10"

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Бывшая первая ракетка мира и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников отметил, что красно-белым необходимо продать нападающего Зе Луиша. Ранее сообщалось, что "Брайтон" готов заплатить за форварда 20 миллионов фунтов стерлингов.

"Если бы Арнольдович спросил меня, что делать, я бы ответил так: продать Зе Луиша за 20 миллионов и купить вместо него Головина или Миранчука за 10. И волки сыты, и овцы целы", - написал Кафельников в Твиттере.

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КОММЕНТАРИИ (15)
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yspesh4

И да, грамматика у него - вещь. Оппозиционер, чё.

11:53

yspesh4

Опять Кафель нажрался.

11:48

Spezeffekt

в фифе то они наверно так и стоят)) оттуда и понты ?))

11:35

шмейхель

Наркоша совсем обнюханный что ли??

11:25

Thergothon

Какой великий агент пропадает.

11:13

Panuchi

но арнольдыч не спросит))

10:20

Бней Иегуда

Он один сильнее двух.)) Нафиг не нужны и за бесплатно.))

10:03

Askido

Вот дэбил неадекватный, Зэ Луиша за 20 никто не купит, красная цена 5 лямов, ну а Миранчука за 10 локо не продаст, даже Антона

09:55

Илья Дьяконов

"главный эксперт" да тренеруй ты уже теннис, хрюндель хренов!

09:23

Бу-га-га!

Ещё и на мозги останется.

07:45

чарочка

Лучше купить роналду и месси по 1 млн

06:42

AlCapone

Жень, вот купи себе игру FIFA и покупай и продавай кого хочешь

06:09

Андрей Краснодарский

Это у Кафельникова после новогодний абстинентный синдром?

05:00

БАБ

ПО поводу Головина, Женя ты загнул, у Гинера не забудь спросить про 10 лямов. Да и Миранчука Семин не отпустит на свиноферму работать

04:28

Очень плохой мальчик

Гениально!

04:12