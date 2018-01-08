Евгений Кафельников: "Продать Зе Луиша за 20 и купить Головина или Миранчука за 10"

Бывшая первая ракетка мира и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников отметил, что красно-белым необходимо продать нападающего Зе Луиша. Ранее сообщалось, что "Брайтон" готов заплатить за форварда 20 миллионов фунтов стерлингов.

"Если бы Арнольдович спросил меня, что делать, я бы ответил так: продать Зе Луиша за 20 миллионов и купить вместо него Головина или Миранчука за 10. И волки сыты, и овцы целы", - написал Кафельников в Твиттере.