Евгений Гинер: "Вопрос о переходе Головина в другой клуб решится в ближайшие пару дней"

Президент ЦСКА Евгений Гинер заявил, что вопрос о переходе хавбека армейцев Александра Головина решится в ближайшие дни. На 22-летнего полузащитника претендуют "Челси" и "Монако".

- "Челси"? Нет никакой закрытой договоренности с ними, - сказал Гинер в интервью Sport24. - Но вопрос о его переходе в другой клуб решится, я думаю, в ближайшие пару дней. Как мы отпускали всех, так отпустим и Головина, иначе начнется деградация. Люди должны расти.

В минувшем сезоне Головин принял участие в 43 матчах в составе ЦСКА, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач.

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь