Евгений Гинер: "Фернандес? Если будут по нему предложения, его можно отпустить"

Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью Sport24 отметил, что готов отпустить защитника Мариу Фернандеса в другой клуб, если поступит предложение. Ранее сообщалось, что в игроке сборной России заинтересована "Валенсия".

Контракт Фернандеса с ЦСКА рассчитан до 2022 года. Воспитанник "Гремиу" приехал в Россию в 2012 году и провел за армейцев 307 игр.

– Чемпионат мира закончился несколько дней назад, - сказал Гинер. - Все клубы только-только начинают свою работу. А про Мариу я всегда говорил, что он – великий игрок, звезда. И сейчас это подтвердилось на уровне чемпионата мира. Он вошел в символическую сборную турнира, это огромный результат. Если будут по нему предложения, его можно отпустить. Чтобы он поиграл в сильном зарубежном чемпионате, показал себя. Я не знаю, куда ему еще можно расти, но уверен, что это возможно.

Марио сам просился играть за Россию, имея при этом приглашение из сборной Бразилии. Фернандес любит Россию. Уверен, что когда он закончит карьеру, то останется жить здесь. Он не из тех, кто уедет за границу и больше никогда не приедет в сборную. Его официально и неофициально можно назвать россиянином.