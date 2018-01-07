"Эвертон" продал еще одного полузащитника

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Миральяс перебрался из "Эвертона" в "Олимпиакос". Греческий клуб купил 30-бельгийца, который ранее уже выступал за пирейцев с 2010 по 2012 год. Сумма трансфера не разглашается.

В текущем сезоне Миральяс сыграл 13 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.

Напомним, что ранее "Эвертон" отпустил в "Челси" полузащитника Росса Баркли.