"Эвертон" продал еще одного полузащитника

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Миральяс перебрался из "Эвертона" в "Олимпиакос". Греческий клуб купил 30-бельгийца, который ранее уже выступал за пирейцев с 2010 по 2012 год. Сумма трансфера не разглашается.
В текущем сезоне Миральяс сыграл 13 матчах во всех турнирах и сделал 2 голевые передачи.
Напомним, что ранее "Эвертон" отпустил в "Челси" полузащитника Росса Баркли.
Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ συμφώνησε οριστικά με την Έβερτον για τον Κέβιν Μιραλάς!#olympiacos #KevinMirallas #Marinakis #leader #LeaderMarinakis #WeKeepOnDreaming #MiaGro8ia pic.twitter.com/kJCzu6MpaX– Olympiacos FC (@olympiacos_org) 6 января 2018 г.