"Эвертон" предлагал за Диегу Косту 75 миллионов евро?

Нападающий "Атлетико" Диегу Коста летом мог перейти в "Эвертон". Согласно Marca, "ириски" предлагали "Челси" за форварда 75 миллионов евро. Отмечается, что лондонцы были согласны отпустить игрока в "Эвертон", но от этого трансфера отказался сам Коста.

Кроме того, в услугах футболиста был заинтересован "Милан", который предлагал "синим" арендовать не входившего в планы Антонио Конте игрока. Тем не менее, Коста отверг и этот вариант, поскольку хотел вернуться в "Атлетико".

21 сентября "матрасники" объявили о переходе нападающего за 60 миллионов евро.