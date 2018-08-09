"Эвертон" подписал бывшего игрока "Шахтера" Бернарда

Бразильский полузащитник Бернард перешел в "Эвертон", сообщает официальный сайт английского клуба. Ранее он выступал за донецкий "Шахтер".

Футболист покинул украинский клуб на правах свободного агента и перешел в "Эвертон" бесплатно. Контракт игрока с "ирисками" рассчитан на четыре года.

25-летний бразилец в прошлом сезоне провел 29 матчей за "Шахтер" и забил десять мячей при четырех голевых передачах.