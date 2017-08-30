"Эвертон" отказался продавать травмированного Баркли в "Челси" за 25 миллионов фунтов

"Челси" не смог договориться с "Эвертоном" о трансфере полузащитника Росса Баркли, сообщает Times. По информации источника, владельцы клуба из Ливерпуля отклонили предложение в размере 25 миллионов фунтов стерлингов, настаивая на сумме в 40 миллионов.

Отметим, что 23-летний хавбек не сможет сыграть до конца года из-за травмы, а его контракт с "ирисками" рассчитан до конца сезона-2017/18.

Баркли является воспитанником "Эвертона". В прошлом сезоне он провел во всех турнирах 39 матчей, забив 6 голов.