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"Эвертон" опроверг переход Деулофеу в "Милан"

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"Эвертон" опроверг завершение сделки по переходу Жерара Деулофеу в "Милан", сообщает Sky Sports. Ранее итальянский клуб сообщил об аренде испанца до конца сезона посредством своего Twitter. В английском клубе были возмущены этим фактом и попросили удалить твит. "Ириски" считают, что объявление нельзя делать до тех пор, пока игрок не пройдет медосмотр.

В текущем сезоне воспитанник "Барселоны" провел 11 матчей в чемпионате Англии. "Милан" после 19 матчей идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.

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