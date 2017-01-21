"Эвертон" опроверг переход Деулофеу в "Милан"

"Эвертон" опроверг завершение сделки по переходу Жерара Деулофеу в "Милан", сообщает Sky Sports. Ранее итальянский клуб сообщил об аренде испанца до конца сезона посредством своего Twitter. В английском клубе были возмущены этим фактом и попросили удалить твит. "Ириски" считают, что объявление нельзя делать до тех пор, пока игрок не пройдет медосмотр.

В текущем сезоне воспитанник "Барселоны" провел 11 матчей в чемпионате Англии. "Милан" после 19 матчей идет на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии.