"Эвертон" может выкупить Ньянга у "Милана" за 18 миллионов евро

"Эвертон" заинтересован в приобретении форварда М'Бея Ньянга, который принадлежит "Милану", а минувший сезон провел в аренде в "Уотфорде", сообщает Сalciomercato. 22-летний француз провел 15 матчей за клуб, забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Сам игрок отказался от перехода в "Уотфорд" из-за увольнения главного тренера Вальтера Маццарри. Теперь сообщается, что "Эвертон" готов заплатить за Ньянга 18 миллионов евро – такая сумма прописана в его контракте с "Миланом". Ожидается, что француз может стать заменой Ромелу Лукаку, который летом с большой долей вероятности покинет клуб.