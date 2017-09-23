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08:31 | Футбол — Трансферы

"Эвертон" хочет подписать Думбья в январе

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Нападающий лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбья может в январе перейти в "Эвертон", сообщает The Sun. По информации источника, руководство "ирисок" рассматривает кандидатуру 29-летнего игрока в качестве замены форварду Ромелу Лукаку, который минувшим летом перешел в "Манчестер Юнайтед" за 75 миллионов фунтов стерлингов. Также отмечается, что английский клуб будет вынужден активировать опцию выкупа ивуарийца за 55 миллионов.

Напомним, что в текущем сезоне экс-игрок ЦСКА на клубном уровне во всех турнирах провел шесть матчей и забил два гола.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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henri71

А там еще не много и в Халл попадет

10:31

tusar-67

Уж лучше Эвертону,у Спартака Промеса купить за 35 млн.$ и с ним прямиком вылетать наконец то в Чемпионшип!!!))))

10:14

Долго наблюдал за идиотами на эт

за 55? ГВК от смеха родить может...

09:53

shpasic

и Погребняка "по опции" выкупят за 100 миллионов))

09:44

ЗЮК

А Погбу или Бензему не хотят?

09:43

delacrua

што???

09:04