"Эвертон" хочет подписать Думбья в январе

Нападающий лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбья может в январе перейти в "Эвертон", сообщает The Sun. По информации источника, руководство "ирисок" рассматривает кандидатуру 29-летнего игрока в качестве замены форварду Ромелу Лукаку, который минувшим летом перешел в "Манчестер Юнайтед" за 75 миллионов фунтов стерлингов. Также отмечается, что английский клуб будет вынужден активировать опцию выкупа ивуарийца за 55 миллионов.

Напомним, что в текущем сезоне экс-игрок ЦСКА на клубном уровне во всех турнирах провел шесть матчей и забил два гола.