"Эвертон" хочет подписать Думбья в январе

Нападающий лиссабонского "Спортинга" Сейду Думбья может в январе перейти в "Эвертон", сообщает The Sun. По информации источника, руководство "ирисок" рассматривает кандидатуру 29-летнего игрока в качестве замены форварду Ромелу Лукаку, который минувшим летом перешел в "Манчестер Юнайтед" за 75 миллионов фунтов стерлингов. Также отмечается, что английский клуб будет вынужден активировать опцию выкупа ивуарийца за 55 миллионов.
Напомним, что в текущем сезоне экс-игрок ЦСКА на клубном уровне во всех турнирах провел шесть матчей и забил два гола.
henri71
А там еще не много и в Халл попадет
10:31
tusar-67
Уж лучше Эвертону,у Спартака Промеса купить за 35 млн.$ и с ним прямиком вылетать наконец то в Чемпионшип!!!))))
10:14
Долго наблюдал за идиотами на эт
за 55? ГВК от смеха родить может...
09:53
shpasic
и Погребняка "по опции" выкупят за 100 миллионов))
09:44
ЗЮК
А Погбу или Бензему не хотят?
09:43
delacrua
што???
09:04