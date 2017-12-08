"Эвертон" готов заплатить 60 миллионов евро за Обамеянга?

"Эвертон" планирует в летнее трансферное окно подписать контракт с нападающим дортмундской "Боруссии" Пьер-Эмериком Обамеянгом, сообщает Mirror. По информации источника, "ириски" готовы заплатить немецкому клубу 60 миллионов евро за права на игрока - именно такую сумму "шмели" озвучивали в качестве суммы отступных.
Отмечается, что в услугах габорского форварда заинтересован новый главный тренер "Эвертона" Сэм Эллардайс. Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Обамеянгу со стороны "Ливерпуля" и "Челси".
В этом сезоне нападающий принял участие в 20 матчах во всех турнирах на клубном уровне, забив 19 мячей и отдав 2 результативные передачи.
shpasic
откуда 60 миллионов у клуба, который из ЛЕ вылетел? куда только ФФП смотрит.
13:48
Manted
да он никогда не пойдет в такое дно играть,смеетесь чтоли))
13:25