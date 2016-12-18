12:36 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Эвертон" готов продать Баркли в "Манчестер Юнайтед" за 30 миллионов евро и двух игроков

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"Эвертон" готов отпустить полузащитника Росса Баркли в зимнее трансферное окно, сообщает Express. Главный тренер команды Роналд Куман не рассчитывает на игрока, и руководство клуба собирается продать его в "Манчестер Юнайтед".

Покинуть "Эвертон" Баркли сможет за 35 миллионов евро, а также в обмен на полузащитников "Юнайтед" Мемфиса Депая и Моргана Шнейдерлена.

В текущем сезоне 23-летний Баркли сыграл в 14 матчах чемпионата Англии, забил 2 мяча и сделал 2 голевые передачи. Он является воспитанником "ирисок" и выступает за основную команду с 2011 года.

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