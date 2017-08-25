Эвертон Фелипе сегодня станет игроком "Спартака"?

Агент полузащитника Эвертона Фелипе Маринеу Баррос рассказал, что вопрос перехода его клиента из "Спорт Ресифи" в московский "Спартак" должен решиться в пятницу, 25 августа. В данный момент обговариваются последние детали сделки.

- Все решится в пятницу, - приводит Folha PE слова Барроса. - Не могу говорить всех подробностей, отмечу лишь, что речь идет о сумме примерно в 4 миллиона евро.

"Спорт Ресифи" принадлежит 80 процентов прав на футболиста. 20 принадлежит агенту Маринеу Барросу. В этом сезоне на счету 20-летнего бразильца 17 матчей в чемпионате Бразилии, в которых он забил гол и отдал две передачи.