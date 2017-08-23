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04:48 | Футбол — Трансферы

Эвертон Фелипе перейдет в "Спартак" за 3,5 миллиона евро?

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"Спартак" близок к приобретению полузащитника Эвертона Фелипе у бразильского "Спорт Ресифи", утверждает Jornal do Commercio. Ранее латиноамериканская команда отклонила запрос москвичей.

Красно-белые улучшили предложение и готовы заплатить за 20-летнего футболиста 3,5 миллиона евро. Решающий раунд обсуждения трансфера состоится 23 августа, когда представители игрока прибудут на переговоры с бразильской командой.  Согласно информации от самого Эвертона Фелипе, сделка близка к завершению.

В этом сезоне на счету 20-летнего бразильца 17 матчей в чемпионате Бразилии, в которых он забил гол и отдал две передачи. Ранее сообщалось, что к Эвертону Фелипе проявляет интерес "Хоффенхайм".

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КОММЕНТАРИИ (23)
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Гаттузо Крут!!!!!!#!

Шоу опусти шпортаг будь в тренде продолжается! И это прекрасно.

10:37

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Xen1um ////Лучше быть бакланом, чем петушком ку-ка-реку вроде тебя.

10:36

ЗЗ+

Это хоть более менее адекватная цена за неизвестного игрока. А то за каких-то Луанов с Ньянгами отдавать по 20 лямов.

10:33

Xen1um

Гаттузо Крут!!!!!!#!, что-то ты, баклан, раздухарился.

10:19

ЗЮК

Гаттузо Прут!!!!!!#!,эти новости придумывают специально для тебя и тебе подобных бакланов.

10:05

SIZ170

... мало ли в Бразилии донов..... Фелипе...

09:57

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Только смех, смех сквозь слезы....слезы радости. Ноунейм из кондового середнячка чемпа Бразилии. Шпроты пошли на нерест и вот она икорка. у-ха-ха

09:52

SIZ170

жуть....

09:47

delacrua

это кто?

09:35

Roov

судя по цене он хуже Луана примерно в 7 раз, при том, что на 4 года моложе ))

09:26

Очень плохой мальчик

Судя по результативности и цене -днищенский игрок,зачем он нужен?

09:24

L Osokin

или не перейдет... одно из двух, а значит вероятность 50%.

09:21

эдпитер

в заглавии поставьте побольше вопросительных знаков. Судя по этой трансферной кампании, игроки шарахаются от Спартака как черт от ладана

09:13

engaer

СЭ, мы не знаем! Хватит нас спрашивать! Пишите по делу.

09:09

and177

Надоели уже со своей ромашкой, перейдёт-не перейдёт, Пишите о случившихся фактах

08:48

waleriy

1001 серия, я даже читать не стал.

08:46

Новоуепинни

Так-то на сдачу можно было б еще и Тоттенхэма Семена прикупить

08:41

Shadow[78rus]

Ждемс очередной статьи.. "СМИ: Эвертона Фелипе окончательно отказал Спартаку"

08:38

Новоуепинни

Весь "Эвертон" вместе с Руни перейдет в Спартак. И вот почему: престижно очень

08:35

эго50

отдал 2 пасса и забил гол в 17 матчах .иностранный паспорт.куда его в спартак 2?

07:38

Pilat777

Даже если они бы за 3,5 тысячи рублей продавали, то "селекциананисты" пытались бы скинуть 300 рубчиков

06:17

Pilat777

Все верно сказано.

06:15

баламошка

Зачем нам целая толпа игроков?! В СЭ же уже давно написали, что к нам переходят Луан, Ньянг и Гарай. Куда ещё-то покупать?! Этак и разориться можно!

05:41