Эвертон Фелипе перейдет в "Спартак" за 3,5 миллиона евро?

"Спартак" близок к приобретению полузащитника Эвертона Фелипе у бразильского "Спорт Ресифи", утверждает Jornal do Commercio. Ранее латиноамериканская команда отклонила запрос москвичей.
Красно-белые улучшили предложение и готовы заплатить за 20-летнего футболиста 3,5 миллиона евро. Решающий раунд обсуждения трансфера состоится 23 августа, когда представители игрока прибудут на переговоры с бразильской командой. Согласно информации от самого Эвертона Фелипе, сделка близка к завершению.
В этом сезоне на счету 20-летнего бразильца 17 матчей в чемпионате Бразилии, в которых он забил гол и отдал две передачи. Ранее сообщалось, что к Эвертону Фелипе проявляет интерес "Хоффенхайм".
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Шоу опусти шпортаг будь в тренде продолжается! И это прекрасно.
10:37
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Xen1um ////Лучше быть бакланом, чем петушком ку-ка-реку вроде тебя.
10:36
ЗЗ+
Это хоть более менее адекватная цена за неизвестного игрока. А то за каких-то Луанов с Ньянгами отдавать по 20 лямов.
10:33
Xen1um
Гаттузо Крут!!!!!!#!, что-то ты, баклан, раздухарился.
10:19
ЗЮК
Гаттузо Прут!!!!!!#!,эти новости придумывают специально для тебя и тебе подобных бакланов.
10:05
SIZ170
... мало ли в Бразилии донов..... Фелипе...
09:57
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Только смех, смех сквозь слезы....слезы радости. Ноунейм из кондового середнячка чемпа Бразилии. Шпроты пошли на нерест и вот она икорка. у-ха-ха
09:52
SIZ170
жуть....
09:47
delacrua
это кто?
09:35
Roov
судя по цене он хуже Луана примерно в 7 раз, при том, что на 4 года моложе ))
09:26
Очень плохой мальчик
Судя по результативности и цене -днищенский игрок,зачем он нужен?
09:24
L Osokin
или не перейдет... одно из двух, а значит вероятность 50%.
09:21
эдпитер
в заглавии поставьте побольше вопросительных знаков. Судя по этой трансферной кампании, игроки шарахаются от Спартака как черт от ладана
09:13
engaer
СЭ, мы не знаем! Хватит нас спрашивать! Пишите по делу.
09:09
and177
Надоели уже со своей ромашкой, перейдёт-не перейдёт, Пишите о случившихся фактах
08:48
waleriy
1001 серия, я даже читать не стал.
08:46
Новоуепинни
Так-то на сдачу можно было б еще и Тоттенхэма Семена прикупить
08:41
Shadow[78rus]
Ждемс очередной статьи.. "СМИ: Эвертона Фелипе окончательно отказал Спартаку"
08:38
Новоуепинни
Весь "Эвертон" вместе с Руни перейдет в Спартак. И вот почему: престижно очень
08:35
эго50
отдал 2 пасса и забил гол в 17 матчах .иностранный паспорт.куда его в спартак 2?
07:38
Pilat777
Даже если они бы за 3,5 тысячи рублей продавали, то "селекциананисты" пытались бы скинуть 300 рубчиков
06:17
Pilat777
Все верно сказано.
06:15
баламошка
Зачем нам целая толпа игроков?! В СЭ же уже давно написали, что к нам переходят Луан, Ньянг и Гарай. Куда ещё-то покупать?! Этак и разориться можно!
05:41