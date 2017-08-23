Эвертон Фелипе перейдет в "Спартак" за 3,5 миллиона евро?

"Спартак" близок к приобретению полузащитника Эвертона Фелипе у бразильского "Спорт Ресифи", утверждает Jornal do Commercio. Ранее латиноамериканская команда отклонила запрос москвичей.

Красно-белые улучшили предложение и готовы заплатить за 20-летнего футболиста 3,5 миллиона евро. Решающий раунд обсуждения трансфера состоится 23 августа, когда представители игрока прибудут на переговоры с бразильской командой. Согласно информации от самого Эвертона Фелипе, сделка близка к завершению.

В этом сезоне на счету 20-летнего бразильца 17 матчей в чемпионате Бразилии, в которых он забил гол и отдал две передачи. Ранее сообщалось, что к Эвертону Фелипе проявляет интерес "Хоффенхайм".