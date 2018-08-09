"Эвертон" арендовал у "Барселоны" Андре Гомиша

"Барселона" на официальном сайте объявила о переходе полузащитника Андре Гомиша в "Эвертон". Арендное соглашение между клубами и игроком рассчитано на сезон-2018/19. По условиям сделки каталонцы получат за аренду игрока 2,25 миллиона евро. Кроме того, английский клуб будет платить Гомишу зарплату.

25-летний португалец выступает за "Барселону" с 2016 года. В прошлом сезоне он провел за клуб 31 матч, не отметившись результативными действиями и получив 4 желтые карточки.

Ранее сегодня, 9 августа, "Барселона" объявила о продаже в "Эвертон" защитника Йерри Мины.