Еще один игрок "Челси" может перебратьс в Китай

Полузащитник "Челси" Джон Оби Микел в это трансферное окно может перебраться в чемпионат Китая. Как утверждает Daily Mail, "Тяньцзин" заинтересован в подписании 29-летнего нигерийца, который в течение последних 11 лет выступает за "синих". Хавбеку предложен трехлетний контракт в с зарплатой в 118 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Ранее СМИ писали об интересе к игроку со стороны "Валенсии" и "Марселя". В текущем сезоне Микел ни разу не выходил на поле в составе "синих".

Напомним, этой зимой полузащитник Оскар покинул "Челси" и присоединился к китайскому клубу "Шанхай Шанган".