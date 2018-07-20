Эрвинг Ботака: "Хейтеры? Я пока не так хорошо играю"

Воспитанник "Торпедо" Эрвинг Ботака на пресс-конференции по поводу ситуации с его несостоявшимся переходом поделился мнением относительно сложившейся ситуации.

- В футболе все бывает, - заявил Ботака. - Предложения у меня есть. Главное для меня – играть. У каждого хорошего футболиста беру лучшее. Нравится игра Умтити. Моя цель – выйти на высокий уровень, и получать удовольствие от дела, которым занимаюсь. Для этого нужно много работать и прогрессировать. Что касается социальных сетей, можно создать пару фэйков и написать пару таких фраз с любого аккаунта. Мои хейтеры? Я пока не так хорошо играю.

19-летний Ботага не смог перейти в "Торпедо" из Казанки из-за требования компенсации со стороны железнодорожников. (Евгений БЕЛОУСОВ)